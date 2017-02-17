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Galatasaraylıları korkutan görüntü

Kritik Ç.Rizespor maçı öncesi Çaykur Didi Stadı'nın karlar altında olması Galatasaray camiasını endişeye düşürdü

Galatasaraylıları korkutan görüntü

Kritik Ç.Rizespor maçı öncesi Çaykur Didi Stadı'nın karlar altında olması Galatasaray camiasını endişeye düşürdü

17 Şubat 2017 Cuma 13:33
Galatasaraylıları korkutan görüntü
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SPOR Toto Süper Lig'de yarın Çaykur Rizespor ile  Galatasaray arasında oynanacak maç öncesinde kentte iki gündür etkili olan kar  yağışının ardından Çaykur Didi Stadı'nda 30 santimetreyi bulan karın temizleme  çalışmaları devam ediyor.
Yoğun kar yağışının devam ettiği kentte stat zeminin zarar görmemesi  için çim özel örtü ile korunurken, saha yapay güneş panelleri ile ısıtılıyor.
Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Saffet Mete, yaptığı açıklamada,  iki gündür etkili olan kar yağışının aldıkları tedbirler sayesinde stat zeminini  etkilemediğini söyledi.
Sabah saatlerinden itibaren 15 kişilik ekip ile temizlik çalışmalarını  sürdürdüklerini belirten Mete, "Bir aksilik olmadığı müddetçe temizlik  çalışmalarını yürüteceğiz. Yarın kar yağışı beklenmiyor. Stat zemini de sabah  saatlerinde hazır olacaktır. Stat özel örtü ile korunuyor. Maçın oynanmasını  engelleyecek herhangi bir olumsuzluk görünmüyor." ifadelerini kullandı.
Mete, çimin hibrit olduğunu maçın son derece iyi bir zeminde  oynanacağını sözlerine ekledi.
 

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Anahtar Kelimeler:
Spor Toto Süper LigGalatasarayÇaykur Didi Stadı
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