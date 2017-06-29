Galatasaray’ın yeni transferi İstanbul’da

GALATASARAY'IN yeni transferi Younes Belhanda, Türk Hava Yolları’nın Marsilya’dan kalkan tarifeli uçağıyla saat 16.30’da Atatürk Havalimanı’na geldi. Galatasaraylı bir grup taraftar da Balhanda’yı karşılamak için dış hatlar terminaline geldi. Havalimanı çıkışında Belhanda’yı karşılayan taraftar grubu yıldız futbolcuya sevgi gösterisinde bulundu. Havalimanındaki polis ekipleri coşkulu kalabalığa karşı güvenlik çemberi oluşturarak Belhanda’yı havalimanından çıkarabildi. Belhanda'yı karşılamaya gelen taraftarlar izdihama neden oldu.

Belhanda'nın kulübü Ukrayna ekibi Dinamo Kiev ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılılar, Faslı futbolcu ile görüşmelere başladığını KAP'a bildirmişti. Belhanda, Galatasaray ile son görüşmeleri yapıp, kendisini sarı-kırmızılılara bağlayan sözleşmeyi imzalayacak.