BONSERVİSİ İtalya'nın Roma takımında olan ancak geçtiğimiz sezon Fransa'nın Marsilya takımında kiralık olarak forma giyen 28 yaşındaki William Vainqueur, kendisini 3 yıllığına kırmızı-beyazlı yapan 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde yapılan imza törenine Antalyaspor Asbaşkanı Şefik Öz Antalyaspor, Yönetim Kurulu Üyeleri Haldun Kilit ve Mustafa Söylemez de katıldı.

Antalyaspor Asbaşkanı Şefik Öz, “Bugün sporcumuz takımımıza dahil oldu. Kendisi Roma ve Marsilya'da spor hayatını sürdürmüş, gelen tekliflere rağmen Antalya'yı tercih etmiştir. Spor hayatına burada devam edecek. İnşallah sakatlık olmadan burada bizimle beraber olacak” dedi.

“Antalyaspor'a imza attığım için çok mutluyum”

Çiçeği burnunda Antalyasporlu William Vainqueur, “Antalyaspor'a imza attığım için çok mutluyum. 2 gün önce gelmeme rağmen Antalya şehrini çok sevdim. Özellikle bu projede kulübün içerisinde olacağım için sabırsızlanıyorum. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

“Galatasaray'dan teklif aldım ama tercihim Antalyaspor oldu”

Hazırlık dönemi öncesinde Türkiye'den Galatasaray'ın kendisine teklif yaptığını dile getiren yıldız oyuncu, “Hazırlık dönemi öncesi Galatasaray ile iletişime geçtiğimiz doğru ama en iyi tercihi yapmak için zamana bıraktım. Antalyaspor ile iletişime geçtikten sonra bir de takımda Eto'o, Samir Nasri gibi kariyerli oyuncular ön planda olduğu için Antalyaspor'a gelmem öncelik oldu” şeklinde konuştu.

“Galatasaray maçına kadar hazır olacağım”

19 numaralı formayı giyeceğini ifade eden 28 yaşındaki oyuncu, Galatasaray maçı öncesi hazır olduğunun da mesajını vererek, “Kendimi fiziken hazır hissediyorum. Roma ile Amerika'da hazırlık dönemi geçirdim. Son bir haftadır özel kondisyonerle çalıştım. Galatasaray ile oynayacağımız maça 1 hafta zaman var. Bu maça kadar kendimi hazırlayacağım. Oynadığım takım için sonuna kadar elimden geleni yaparım” diye konuştu.

11. transfer Vainqueur oldu

Antalyaspor, daha önce kadrosuna Nasri, Menez, Djuorou, Maicon, Aydın Karabulut, Boffin, Musa Nizam, Nazım Sangare, Salih Dursun ve Drole'ü katmıştı. Vainqueur, Akdeniz ekibinin 11. transferi oldu.

William Vainqueur'in kariyeri

Kariyeri boyunca 304 maça çıkan Fransız orta saha oyuncusu 9 gol atıp, 13 asist yaptı. Futbola Nantes takımının altyapısında başlayan 28 yaşındaki oyuncu, daha sonra sırasıyla Belçika ekiplerinden Standart Liege, Rusya ekiplerinden Dinamo Moskova, İtalya ligi ekiplerinden Roma ve Fransa ligi ekiplerinden Marsilya'da forma giydi. Geçtiğimiz sezon Roma tarafından Marsilya'ya kiralanan başarılı futbolcu, 33 maçta forma giyerken gol sevinci yaşayamadı ancak 1 asist başarısı sağladı.