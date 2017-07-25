Galatasaray'dan son dakika Tudor kararı!

DURSUN Özbek'e Lucescu'nun Tudor'un üzerinde bir futbol aklı gibi futbolun başına getirilmesi önerildi. Dursun Özbek de bu teklife, 'Şartlar oluşursa sıcak bakarım' yanıtını verdi. Tudor ve Lucescu ile yakın zamanda görüşme yapılması planlanıyor.