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Galatasaray'da şok: Gomis maçlarda bayılabilir

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru İnce: "Hem Fransa hem İngiltere'de oynarken sağlık kontrollerinin tüm detayları elimizde. Fransa, İngiltere ve UEFA nezdindeki bütün karşılaşmalarda oynayabilir raporları var", "Gomis'in futbol oynamasına engel bir şey söz konusu değil. Bayılmalar olabilir. Antrenmanda da maçta da bir bayılma yaşaması mümkün. Bize sürpriz tablo olmayacak"

Galatasaray'da şok: Gomis maçlarda bayılabilir

Galatasaray Futbol Takımı Doktoru İnce: "Hem Fransa hem İngiltere'de oynarken sağlık kontrollerinin tüm detayları elimizde. Fransa, İngiltere ve UEFA nezdindeki bütün karşılaşmalarda oynayabilir raporları var", "Gomis'in futbol oynamasına engel bir şey söz konusu değil. Bayılmalar olabilir. Antrenmanda da maçta da bir bayılma yaşaması mümkün. Bize sürpriz tablo olmayacak"

29 Haziran 2017 Perşembe 18:38
Galatasaray'da şok: Gomis maçlarda bayılabilir
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GALATASARAY Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, sarı-kırmızılı ekibin yeni transferi Bafetimbi Gomis'in sağlık durumunu iyi araştırdıklarını ve Fransız oyuncunun futbol oynamasına engel bir durumunun bulunmadığını söyledi. 

İnce, Türk Telekom Stadı'nda basın mensuplarına yaptığı açıklamada, bayılma problemi yaşayan Gomis'in durumuyla ilgili bilgi verdi. 
Transferde ismi geçen futbolcularla ilgili ön araştırmayı detaylı şekilde yaptıklarını anlatan İnce, "İyi bir araştırma çalışmamız var. Gomis için hem Saint Etienne hem de Marsilya kulüpleriyle görüşmelerimiz oldu. Hem Paris'te hem burada oyuncuyu yoran testler yaptık." dedi. 
Gomis'in dönem dönem bayılma atakları olduğuna dikkati çeken Yener İnce, sözlerini şöyle sürdürdü: 

"Bunların nedeni tam anlamıyla ortaya konulamamış. Hem Fransa hem İngiltere'de oynarken sağlık kontrollerinin tüm detayları elimizde. Fransa, İngiltere ve UEFA nezdindeki bütün karşılaşmalarda oynayabilir raporları var. 2017'de transferi söz konusu olduğunda Paris'teki en iyi hastanede durumunu değerlendirdik. Son aşamada Medical Park'da değerlendirmeleri yapıldı. Yapısal kalp problemi ortaya koymadık. Oyuncunun herhangi bir dönemde bayılmalar yaşaması kuvvetle muhtemel, bu normal. Sağlık durumunu biliyoruz. Futbol oynamasına engel olacak kalp hastalığı ortaya konmamış. Bizim çalışmalarımızda da bu bulguya rastlanmamış. Kulüp gerekli önlemleri alarak kontrat düzeyinde çalışma yaptı. Gomis'in futbol oynamasına engel bir şey söz konusu değil. Bayılmalar olabilir. Antrenmanda da maçta da bir bayılma yaşaması mümkün. Bize sürpriz tablo olmayacak." 

Bafetimbi Gomis'in doğuştan kalp hastalığı veya kalbin yapısına bağlı bir teşhis konmadığını belirten İnce, "Detaylı araştırma yaptık. Futbol oynamasına engel bir şeyle karşılaşmadık. Oyuncu sahada veya antrenmanda bayıldığında tartışmaya konu olmaması açısından durumunu biliyoruz. Gomis'in oynadığı Swansea ve Marsilya kulüpleri de buna benzer açıklamalar yapmışlardı. Oynadığı tüm kulüplerle durumunu istişare ettik." değerlendirmesinde bulundu. 
 

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Son Güncelleme: 29.06.2017 18:45
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayGomisSürprizGalatasaray Futbol Takımı Doktoru İnce:Fransa
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