Galatasaray Yönetimi'nden Hakan ve Arif hamlesi!

SARI-kırmızılı kulübün dün Lütfi Kırdar Kongre Merkezi Anadolu Auditorium Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen yıllık olağan mali genel kurul toplantısında, FETÖ/PDY ile olan ilişkileri dolayısıyla kulüp disiplin kurulunun değerlendirmesi sonucunda yönetim kurulunun üyelikten çıkartılmalarına karar verdiği eski savcı Zekeriya Öz, tutuklu valiler Hüseyin Avni Mutlu ve Şahabettin Harput, eski futbolcular Hakan Şükür, Arif Erdem ve İsmail Demiriz ile iş adamı Hazim Sesli ile ilgili oylama yapılmıştı.

Yurtdışına kaçan eski futbolcular Hakan Şükür ile Arif Erdem'in Galatasaray üyelikten ihraç talebi mali genel kurulda oy çokluğuyla reddedilmişti. Bu kararın ardından Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Galatasaray Mali Genel Kurulu’nda Hakan Şükür ve Arif Erdem’in kulüp üyeliğinden ihraç edilmesinin reddedilmesine tepki göstermiş, Galatasaray'ın bu kararı düzeltmesi gerektiğini belirtmişti.

Başkaban yardımcısı Veysi Kaynak'ın da Galatasaray'ın tartışma yaratan kararına ilişkin, "Bu isimlere sahip çıkılıyorsa Galatasaray'a yazık ederler" sözleri üzerine Galatasaray Yönetim Kurulu ani bir kararla Hakan Şükür ve Arif Erdem in üyelikten ihracını görüşmek için saat 17:00 de olağanüstü toplanma kararı aldı.