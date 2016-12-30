Galeriler Videolar Yazarlar E-Gazete
Antalya
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ DÜNYA TÜRKİYE SAĞLIK YAŞAM TEKNOLOJİ ANTALYA ANKET PORTAKAL ALANYA HAVA DURUMU
BIST
77907
ALTIN
131.177
DOLAR
3.5220
STERLIN
4.3539
EURO
3.7157
Gebelik hesaplama nasıl yapılır
Gebelik hesaplama nasıl yapılır
Twitter'a 'düzelt butonu' geliyor
Twitter'a 'düzelt butonu' geliyor
Yılbaşında bu uyarılara dikkat!
Yılbaşında bu uyarılara dikkat!
Her mutsuzluk depresyon değildir
Her mutsuzluk depresyon değildir
banner416
Flaş Haber
Kavgada kan aktı: 1 ölü
Kapat

Galatasaray ve Chedjou, PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray, Tuzlaspor maçında 4 futbolcusunun sarı, 2 futbolcusunun da kırmızı kart görmesinden dolayı takım halinde PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray ve Chedjou, PFDK'ya sevk edildi

Galatasaray, Tuzlaspor maçında 4 futbolcusunun sarı, 2 futbolcusunun da kırmızı kart görmesinden dolayı takım halinde PFDK'ya sevk edildi

30 Aralık 2016 Cuma 17:00
Galatasaray ve Chedjou, PFDK'ya sevk edildi
banner404

GALATASARAY Kulübü'nün Tuzlaspor maçında 4 futbolcusunun sarı, 2 futbolcusunun da kırmızı kart görmesinden dolayı takım halinde sportmenliğe aykırı hareket nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu'na sevk edildi.

Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden açıklanan disiplin sevkleri şöyle:

"Tuzlaspor Kulübü'nün 28.12.2016 tarihinde oynanan Tuzlaspor-Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Galatasaray Kulübü'nün 28.12.2016 tarihinde oynanan Tuzlaspor - Galatasaray Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'çirkin ve kötü tezahüratı' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 53. maddesi uyarınca ve '4 futbolcusunun sarı kart ve 2 futbolcusunun kırmızı kart görmesi nedeniyle takım halinde sportmenliğe aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 40. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine,Galatasaray Kulübü futbolcusu Aurelien Bayard Chedjou Fongang'ın aynı müsabakadaki 'kural dışı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 43. maddesi uyarınca 29.12.2016 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün 29.12.2016 tarihinde oynanan Gençlerbirliği-Amed Sportif Faaliyetler Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'talimata aykırı hareketi' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 46. maddesi ile Sportif Ekipman Talimatı'nın 6/3. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir.Trabzonspor Kulübü'nün 29.12.2016 tarihinde oynanan Kızılcabölükspor-Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası müsabakasındaki 'saha olayları' nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı'nın 52. maddesi uyarınca PFDK'ya sevkine karar verilmiştir."

banner355
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Ve ChedjouPFDKya Sevk EdildiGalatasarayTuzlasporPFDK
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
<strong>Dikkat!</strong> Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gassama Afrika yolcusu
Gassama Afrika yolcusu
Galatasaray ilk transferini yaptı
Galatasaray ilk transferini yaptı
Korkutan yangın! Takım otobüsü yanıyordu!
Korkutan yangın! Takım otobüsü yanıyordu!

banner418

banner407

banner397

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2016 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals