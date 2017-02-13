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Galatasaray Riekerink için kararını verdi

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu toplantısında, teknik direktör Jan Olde Riekerink'in görevine son verilmesi kararı alındı

Galatasaray Riekerink için kararını verdi

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre Galatasaray Sportif A.Ş. Yönetim Kurulu toplantısında, teknik direktör Jan Olde Riekerink'in görevine son verilmesi kararı alındı

13 Şubat 2017 Pazartesi 19:59
Galatasaray Riekerink için kararını verdi
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KULÜP Başkanı Dursun Özbek, Kayserispor maçında alınan sonucun faturasını kardeşi Mehmet Özbek ile birlikte Riekerink'e fatura etti.

Sportif A.Ş.'nin diğer üyesi Levent Nazifoğlu ise, Riekerink'in görevine son verilmesine karşı çıktı. Buna rağmen Dursun Özbek, Hollandalı teknik adamın görevine son vererek, kalan haftalarda takımı tanıyan yerli bir çalıştırıcıyla anlaşmak için girişimleri başlattı.

Sportif A.Ş.'de alınan bu karar, yarın yapılacak yönetim kurulu toplantısında da onaylanıp kesin sonuca bağlanacak.

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Anahtar Kelimeler:
RiekerinkGalatasaray
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