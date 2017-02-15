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Galatasaray'ın 59. teknik direktörü Tudor oldu

Galatasaray'da futbol takımının başına geçen Igor Tudor, kulüpte görev alan ikinci Hırvat çalıştırıcı olarak dikkati çekiyor

Galatasaray'ın 59. teknik direktörü Tudor oldu

Galatasaray'da futbol takımının başına geçen Igor Tudor, kulüpte görev alan ikinci Hırvat çalıştırıcı olarak dikkati çekiyor

15 Şubat 2017 Çarşamba 15:09
Galatasaray'ın 59. teknik direktörü Tudor oldu
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JAN Olde Riekerink'le yolların ayrılmasının ardından futbol takımının başına getirilen Igor Tudor, sarı-kırmızılı kulübün tarihindeki 59. teknik direktör oldu.Futbolculuğu döneminde Hajduk Split, HNK Trogir ve Juventus formaları giyen, İtalyan ekibinde 8 sezon oynayarak önemli başarılar kazanan Igor Tudor, genç bir teknik adam olarak dikkati çekiyor.Aktif futbol yaşantısını sonlandırdıktan sonra Hajduk Split'te yardımcı antrenörlük görevine başlayıp, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında teknik direktör olarak görev yapan Hırvat teknik adam, geride kalan sezon Yunanistan'ın PAOK takımını çalıştırdıktan sonra, bu sezon başında Kardemir Karabükspor'un başına geçmişti.

GALATASARAY'DA İKİNCİ HIRVAT TEKNİK ADAM

Galatasaray'da görev yapacak 59. teknik direktör olan Igor Tudor, kulüp tarihindeki ikinci Hırvat çalıştırıcı olarak dikkati çekiyor.Kulüpte futbol takımı ilk olarak Yugoslavya döneminde, Hırvat kökenli teknik direktör Tomislav Ivic'e emanet edilirken, 1983-84 sezonunda bu görevi üstlenen Ivic'den 33 yıl sonra yeniden bir Hırvat teknik adam sarı-kırmızılı ekipte görev aldı.

FUTBOL TAKIMININ 39. YABANCI TEKNİK DİREKTÖRÜ

Igor Tudor, Galatasaray Futbol Takımı'nın başına geçen 39. yabancı teknik direktör oldu.Hırvat teknik adam öncesi Galatasaray'da 12 farklı ülkeden 38 yabancı çalıştırıcı görev aldı.Sarı-kırmızılı ekibe 12 teknik direktör veren İngiltere, açık ara önde bulunuyor. Teknik direktör sayısında İngiltere'yi, 6 çalıştırıcıyla Almanya ve 4 çalıştırıcıyla da Macaristan takip ediyor.Ayrıca, Galatasaray takımında bugüne kadar İtalya'dan 3, İskoçya, Avusturya, Yugoslavya, Romanya ve Hollanda'dan ikişer, Bulgaristan, Polonya ve Belçika'dan ise birer çalıştırıcı görev almıştı.

GALATASARAY'IN TEKNİK DİREKTÖRLERİ

Galatasaray Futbol Takımı'nın başına getirilen teknik direktörlerin yıllara göre sıralaması ise şöyle:

Dönem Teknik Adam?

1905 - 1906 Boris Nikolof (Bulgaristan-Futbolcu Antrenör)

1907 Emin Bülend

1908 - 1911 Horace Armintage (İngiltere-Futbolcu Antrenör)

1911 - 1914 Emin Bülend (Futbolcu Antrenör)

1915 Sadi Bey

1916 - 1917 Ali Sami Yen

1919 - 1921 Necip Şahin (Futbolcu Antrenör)

1922 - 1923 Adil Giray (Futbolcu Antrenör)

1924 - 1928 Billy Hunter (İskoçya)

1929 Nihat Bekdik (Futbolcu Antrenör)

1930 - 1931 Lamberg (Macaristan)

1931 - 1932 Fred Pegnam (İngiltere)

1933 - 1936 S. Pedeafoot (İngiltere)

1937 Hans Baar (Avusturya)

1938 Peter Szabo (Macaristan)

1938 - 1939 Peter Tandler (Avusturya)

1939 Hayman (İngiltere)

1939 - 1940 Ceslav Zaharczuk (Polonya)

1941 - 1945 John Begget (İngiltere)

1945 - 1946 Miço Dimitriyadis

1947 J. Szweng (Macaristan)

1947 - 1949 Pat Molloy (İngiltere)

1950 - 1952 Donald Lockhead (İngiltere)

1952 - 1953 Gündüz Kılıç

1953 - 1954 Lazlo Szekelly (Macaristan)

1954 - 1957 Gündüz Kılıç

1957 - 1958 George Dick (İngiltere)

1959 - 1961 Leandro Remondini (İtalya)

1961 - 1963 Gündüz Kılıç

Coşkun Özarı

1964 - 1967 Gündüz Kılıç

1967 - 1968 Eşfak Aykaç

Bülent Eken

1968 - 1970 Toma Kaleperovic (Yugoslavya)

1970 - 1971 Coşkun Özarı

1971 - 1974 Brian Birch (İngiltere)

1974 - 1975 Don Howe (İngiltere)

1975 - 1976 Jack Mansell (İngiltere)

1976 - 1977 Malcolm Allison (İngiltere)

1977 - 1978 Fethi Demircan

1978 - 1979 Coşkun Özarı

1979 - 1980 Turgay Şeren

1980 - 1982 Brian Birch (İngiltere)

1982 - 1983 Özkan Sümer

1983 - 1984 Tomislav Ivic (Yugoslavya)

1984 - 1987 Jupp Derwall (Almanya)

1987 - 1989 Mustafa Denizli

1989 - 1990 Sigfried Held (Almanya)

1990 - 1992 Mustafa Denizli

1992 - 1993 Karl-Heinz Feldkamp (Almanya)

1993 - 1994 Rainer Hollmann (Almanya)

1994 - 1995 Reinhard Saftig (Almanya)

1995 - 1996 Graeme Souness (İskoçya)

1996 - 2000 Fatih Terim

2000 - 2002 Mircea Lucescu (Romanya)

2002 - 2004 Fatih Terim

2004 - 2005 Gheorghe Hagi (Romanya)

2005 - 2007 Erik Gerets (Belçika)

2007 - 2008 Karl-Heinz Feldkamp (Almanya)

2008 Cevat Güler

2008 - 2009 Michael Skibbe (Almanya)

2009 Bülent Korkmaz

2009 - 2010 Frank Rijkaard (Hollanda)

2010 - 2011 Gheorghe Hagi (Romanya)

2011 Bülent Ünder

2011 - 2013 Fatih Terim

2013 - 2014 Roberto Mancini (İtalya)

2014 Cesare Prandelli (İtalya)

2014 - 2015 Hamza Hamzaoğlu

2015 - 2016 Mustafa Denizli

2016 - 2017 Jan Olde Riekerink (Hollanda)

2017 - Igor Tudor (Hırvatistan)

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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayTudorHırvat
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