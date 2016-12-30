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Galatasaray ilk transferini yaptı

Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'ın da talip olduğu Gençlerbirliği'nin milli stoperi Ahmet Çalık ile kesin olarak anlaştı

Galatasaray ilk transferini yaptı

Galatasaray, ezeli rakibi Beşiktaş'ın da talip olduğu Gençlerbirliği'nin milli stoperi Ahmet Çalık ile kesin olarak anlaştı

30 Aralık 2016 Cuma 13:56
Galatasaray ilk transferini yaptı
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GALATASARAY, ezeli rakipleri Beşiktaş'ın da talip olduğu Ahmet Çalık ile anlaştı.
 Milli futbolcunun menajeri Ahmet Bulut ile bir araya gelen Galatasaray yöneticileri, yıllık 1.2 milyon Euro garanti ücret karşılığında anlaşma sağladı.
 Kesin anlaşma yapılmasının ardından Ahmet Çalık, Gençlerbirliği yöneticileri ile temasa geçerek, Galatasaray ile kesin olarak anlaştığını bildirdi.
 Beşiktaş'ın da talip olduğu futbolcu için Galatasaray Başkanı Dursun Özbek, Ankara'ya giderek Gençlerbirliği Başkanı İlhan Cavcav ile masaya oturacak. Futbolcuyla anlaşma yapıldığı için bonservis pazarlığının kısa sürede olumlu sonuçlanması bekleniyor.
Gençlerbirliği kulubü başkanı İlhan Cavcav'ın Ahmet Çalık'la ilgili bugün yaptığı açıklamalr ise şöyle;Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav, Galatasaray’a transferi gündemde olan Ahmet Çalık’ın bonservis bedelinin 4 milyon avro olduğunu söyledi.
 İlhan Cavcav, yaptığı açıklamada, güzide kulüplerin, kırmızı-siyahlı takımın altyapısında yetişen futbolcuları kadrolarına katmak istemelerinin kendisini çok mutlu ettiğini dile getirdi. Gençlerbirliği’nin Türk futboluna hizmet etmeyi sürdüreceğini ve "futbolcu fabrikası" olarak çalışmaya devam edeceğini belirten Cavcav, "Galatasaray’ın, futbolcumuz Ahmet ile anlaştığını ben de duydum, ’hayırlı olsun.’ diyeceğim ama burada biz de varız. Transfer kulüpler anlaşınca olur. Bizle henüz bir görüşme olmadı."
ifadelerini kullandı.
 Ahmet Çalık’ın da Medipol Başakşehir’e transfer olan İrfan Can Kahveci gibi altyapıdan yetiştiğine dikkati çeken İlhan Cavcav, "Ahmet, iznimiz olmadan bir yere gitmez." dedi.
Galatasaraylı yöneticilerin transfer görüşmesi için hafta sonu Ankara’ya geleceği bilgisini veren Cavcav, şunları kaydetti:
 "Ahmet’in transferine icazet verme şartımız 4 milyon avrodur. Futbolculara bizim verdiğimiz paralar ortada. İstanbul takımlarının verdiklerini de herkes biliyor. Biz o paralara futbolcu oynatıp kulübün dengelerini bozamayız. Onun bizde bizim onda emeğimiz var. Hafta sonu Galatasaraylı yöneticilerle transferi görüşeceğiz. Kulübün menfaatleri her şeyden önce gelir, bunu da en iyi altyapımızda yetişen oyuncularımız bilir."


 

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