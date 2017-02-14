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Galatasaray Igor Tudor ile anlaşma sağladı!

Galatasaray'da son dakika gelişmesi.... Galatasaray Karabükspor'u çalıştıran Hırvat Teknik Direktör Tudor ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı

Galatasaray Igor Tudor ile anlaşma sağladı!

Galatasaray'da son dakika gelişmesi.... Galatasaray Karabükspor'u çalıştıran Hırvat Teknik Direktör Tudor ile 1.5 yıllık anlaşmaya vardı

14 Şubat 2017 Salı 13:54
Galatasaray Igor Tudor ile anlaşma sağladı!
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RİEKERİNK ile yolları ayıran Galatasaray yönetimi, sarı kırmızılı taraftarların da 1 numaralı gözdesi Igor Tudor ile anlaşmaya vardı.
Saat 14:00'teki Yöneti Kurulu toplantısı öncesinde Karabükspor Teknik Direktörü Igor Tudor'in şartlarını öğrenip yönetime sunmak isteyen Sportif AŞ idarecileri, Hırvat teknik adamın menajeriyle bir araya geldi. Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Igor Tudor'un menajeri ve kendisi ile 1.5 yıllığına anlaşma sağladı.
Igor Tudor kimdir?
Igor Tudor (d. 16 Nisan 1978, Split), Hırvat futbolcu ve teknik direktör. Süper Lig takımlarından Kardemir Karabükspor'un teknik direktörlüğünü yapmaktadaydı. Bugün ise Igor Tudor'ın Galatasaray ile anlaşmaya vardığı açıklandı.
1995 yılında Hajduk Split'de stoper mevkisinde oynamaya başlamıştır. 58 maçta 5 gol atmıştır. 1998 yılında Juventus'un dikkatini çekmiş ve bu takıma transfer edilmiştir. 2004'te AC Siena'ya kiralanmıştır. 2006 yılında tekrar Juventus'a gelmiştir. 1997 yılında ilk kez Hırvatistan Millî Futbol Takımı'na seçilmiştir. Juventus tekrar Serie A'ya yükselince Hajduk Split takımına yollanmıştır ve orada kariyerini noktalamıştır. 2013 yılından 2016 yılına kadar Hajduk Split'in teknik direktörlüğünü yapan Tudor, 2016/17 sezonu öncesinde Kardemir Karabükspor ile anlaşmaya varmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayIgor Tudor
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