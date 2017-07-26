Galatasaray hisselerinde patlama

TÜRKİYE Futbol Federasyonu yetkilileri ile Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, federasyonun Levent'teki tesislerinde bir araya geldi ve Milli Takım'ı bıraktı. TFF Başkanı Yıldırım Demirören, Terim ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını açıkladı.
GALATASARAY HİSSELERİ UÇTU
Fatih Terim'in Galatasaray'a geçeceği iddiaları hisselerin yükselmesine neden oldu. Açıklama öncesi 6,90 liradan işlem gören hisseler yüzde 2.3 artarak 7,06 lira ile güniçi zirvesini gördü. Borsa İstanbul'da Galatasaray hisseleri yüzde 1.5'in üzerinde artıda seyrediyor.
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