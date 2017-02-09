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Galatasaray hazırlık maçında Eyüpspor'u farklı geçti

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynadığı hazırlık maçında Eyüpspor'u 4-0 mağlup etti

Galatasaray hazırlık maçında Eyüpspor'u farklı geçti

Galatasaray, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynadığı hazırlık maçında Eyüpspor'u 4-0 mağlup etti

09 Şubat 2017 Perşembe 17:01
Galatasaray hazırlık maçında Eyüpspor'u farklı geçti
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GALATASARAY, Süper Lig'in 20. haftasında evinde oynayacağı Kayserispor maçı öncesinde Spor Toto 2. Lig Kırmızı Grup ekibi Eyüpspor ile antrenman maçı yaptı.Sarı kırmızılılar, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde 30'ar dakikalık iki devre halinde gerçekleştirilen karşılaşmaya Batuhan Şen, Luis Cavanda, Aurelien Chedjou, Hakan Balta, Martin Linnes, Tolga Ciğerci, Josue Pesqueira, Sinan Gümüş, Kerem Çalışkan, Garry Rodrigues ve Berk İsmail Ünsal ilk 11'i ile başladı.Mücadeleyi Galatasaray 4-0 kazanırken golleri Kerem Çalışkan, Hakan Balta, Sinan Gümüş ve Garry Rodrigues kaydetti.Sarı kırmızılılar, Kayserispor maçı hazırlıklarına yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla devam edecek.
 

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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayFlorya Metin Oktay TesisleriEyüpspor
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