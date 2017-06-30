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30 Haziran 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
30 Haziran Günlük Burç Yorumu

Galatasaray, Haziran'da transferlerle coştu

Galatasaray, 17 Haziran’da başlayan 2017-2018 sezonu transfer dönemine hızlı başladı ve Haziran ayında 3 transferini açıkladı. Sarı-kırmızılılar, son iki sezonda Haziran’da 1’er futbolcu transfer etmişti

Galatasaray, Haziran'da transferlerle coştu

Galatasaray, 17 Haziran’da başlayan 2017-2018 sezonu transfer dönemine hızlı başladı ve Haziran ayında 3 transferini açıkladı. Sarı-kırmızılılar, son iki sezonda Haziran’da 1’er futbolcu transfer etmişti

30 Haziran 2017 Cuma 10:57
Galatasaray, Haziran'da transferlerle coştu
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SON iki sezondur yaz transfer dönemlerinin ilk zamanlarında sessiz olan Galatasaray, 2017-2018 sezonu için işleri sıkı tutuyor. Bu sene UEFA Avrupa Ligi ve Spor Toto Süper Lig’de taraftarlarının yüzünü güldürmek için uğraşan sarı-kırmızılılar, futbolda 1. transfer ve tescil dönemi başlangıcı olan 17 Haziran Cuma gününden beri uçakları havaalanına bir bir indirdi. Taraftarlar, transferlerden dolayı mutlu olurken, havaalanında da gelen futbolculara büyük sevinç gösterilerinde bulundu.
2015 ve 2016 yılında 1’er transfer

Galatasaray, Başkan Dursun Özbek’in yönetime geçmesinden sonra ilk defa transfer dönemine hızlı bir giriş yapıp, önemli olan bölgelere takviyeler yaptı. 2015 ve 2016 yıllarında Haziran’da 1’er transfer yapılmıştı. 2015 yılında Bilal Kısa, 2016 yılında da Serdar Aziz, Haziran ayında transfer edilmişti.
Defans ve orta saha takviyeleri kaldı

Bu sene ise Haziran ayında sarı-kırmızılılar, 3 önemli pozisyona transfer yaptı. Galatasaray, bu sezonki ilk transferini Fransız golcü Bafetimbi Gomis ile yaparken, ardından Faslı Belhanda’yı kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılılar, son olarak ise defans bölgesini Brezilyalı futbolcu Maicon ile güçlendirdi. Galatasaray’ın transfer döneminin sona ereceği tarih olan 8 Eylül Cuma gününe kadar sol ve sağ bek ile orta sahaya takviyeler yapması bekleniyor.
Transferler ilk Avrupa maçına yetişti

Teknik Direktör Igor Tudor'un UEFA Avrupa Ligi maçına kadar istediği transfer yetişti. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi 2. Ön Eleme Turu'nda İsveç'in Östersunds ekibi ile 13 Temmuz'da deplasmanda, 20 Temmuz'da ise Türk Telekom Stadyumu'nda mücadele edecek.  

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Bafetimbi GomisBelhandaGalatasarayMaicon
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