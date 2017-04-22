Galatasaray Fenerbahçe derbi maçı ne zaman saat kaçta ?

GALATASARAY'IN Fenerbahçe derbisine şu 11 ile çıkması bekleniyor:

Fernando Muslera, Sabri Sarıoğlu, Semih Kaya (Aurelien Chedjou), Ahmet Çalık, Lionel Carole, Selçuk İnan, Nigel de Jong, Yasin Öztekin, Wesley Sneijder, Armindo Bruma, Lukas Podolski.

Fenerbahçe Muhtemel 11

Fenerbahçe Teknik Direktörü Dick Advocaat'ın ligdeki son maçın kadrosunda sağ bek pozisyonu dışında değişiklik yapması beklenmiyor.

Fenerbahçe'nin derbideki muhtemel 11'i şöyle:

Volkan Demirel, Şener Özbayraklı, Simon Kjaer, Martin Skrtel, Hasan Ali Kaldırım, Mehmet Topal, Josef de Souza, Alper Potuk, Jeremain Lens, Aatif Chahechouhe, Robin van Persie.

4 futbolcu ceza sınırında

Galatasaray'da derbi öncesi 4 futbolcu sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Sarı-kırmızılı takımda Selçuk İnan, Nigel de Jong, Eren Derdiyok ve Josue Pesqueira yarın sarı kart görmeleri durumunda cezalı duruma düşerek, ligin 29. haftasındaki Bursaspor maçında forma giyemeyecek. Bu arada derbi için şu ana kadar yaklaşık 25 bin bilet satılırken, Türk Telekom Arena'da 17 bin civarında da kombine kart sahibi var.

Ligde 120. sınav

Galatasaray ile Fenerbahçe, 59. sezonunu geçiren lig tarihinde 119 kez karşılaştı. Genel toplamdaki üstünlüğünü lig maçlarına da yansıtan Fenerbahçe, rakibine galibiyet sayısında 49-33 üstünlük kurdu. Ligdeki 37 maç da berabere sonuçlandı. Lig maçlarında sarı-lacivertliler 153, sarı-kırmızılılar ise 116 gol kaydetti.

Son 5 sezonda ev sahipleri yenilmedi

Galatasaray ile Fenerbahçe arasında Süper Lig'de son 5 sezonda yapılan maçlarda ev sahibi takımlar mağlup olmadı. Fenerbahçe, Kadıköy'deki maçlarda 2012-2013'te 2-1, 2013-2014'te 2-0, 2014-2015'te 1-0, bu sezon da 2-0 galip geldi, geçen sezon 1-1 berabere kaldı. Galatasaray ise Türk Telekom Arena'da 2012-2013 sezonunda 2-1, 2013-2014'te 1-0, 2014-2015'te 2-1'lik skorlarla 3 puan elde etti, geçen sezon ise golsüz beraberliği bozamadı