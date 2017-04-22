galatasaray derbiye sürpriz formayla çıkacak

NEF, #BirizBirlikteyiz diyerek çocukların eğitimine destek olacak büyük bir kampanya başlatıyor. Galatasaray'ın ana sponsoru Nef'in Nef Vakfı ile başlattığı kampanyanın startı, bu akşam ekranlarda yayınlanmaya başlayacak reklam filmi ile verilecek. Ardından 23 Nisan pazar günü saat 19.00'da Türk Telekom Arena'da gerçekleşecek Galatasaray-Fenerbahçe derbisinde, Galatasaray maça, göğsünde Nef yerine #BirizBirlikteyiz yazan formalarla çıkacak ve herkese çocukların eğitimine destek olma çağrısı yapacak.

Kampanya Türk futbol tarihi açısından da bir ilk niteliği taşıyor. İlk defa bir futbol takımı, göğsünde ana sponsor logosu yerine bir sosyal sorumluluk kampanyasının sloganını taşıyan formalarla maça çıkacak.

1905'te kurulan Galatasaray ile 1907'de kurulan Fenerbahçe ilk olarak 17 Ocak 1909 tarihinde, özel bir maçta karşı karşıya gelmişti. Rekabetin en yoğun şekilde hissedildiği ve Türk futbol hayatında özel yeri olan Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin, 23 Nisan Pazar günü Nef'in #BirizBirlikteyiz mesajı ile ayrı bir önem kazanması hedefleniyor.