Galatasaray'dan Tudor'un sözleşmesine kritik madde

IGOR Tudor'a 1.5 yıl için 2.2 milyon Euro'ya ödeme sözü verirken, sezon sonunda Hırvat hocanın performansına göre hareket etmek isteyen Galatasaray, sözleşmesine tek taraflı fesih maddesi koydurdu.

TRT Spor'dan Barış Yurduseven'in haberine göre; Galatasaray, Tudor'un ligde gösterdiği performanstan memnun kalmazsa sezon sonunda Hırvat antrenörü tazminat ödemeden yollayabilecek.

Galatasaray, Karabükspor'dan 1 sezon için 600 bin Euro alan Tudor'a yarım sezon için 700 bin Euro civarında bir ödeme yapacak. Galatasaray yönetimi, Tudor ile yola devam edilmezse, Karabükspor'a ödenen 150 bin Euro fesih parası ile birlikte toplam 850 bin euroluk bir maliyet yüklenmiş olacak.