Galatasaray'dan tek gollü prova

GALATASARAY ilk yarıda Maicon, Sinan Gümüş ve Rodrigues'le gole yaklaştı fakat önce kaleciye sonra da direğe takıldı. Maçın ikinci yarısında 46'da 6, 63'te ise 5 oyuncu değişikliğine gidildi. Genç ağırlıklı kadroyla maçı tamamlayan sarı-kırmızılılar 90. dakikada Yunus Akgün'ün düşürülmesiyle kazanılan penaltıyı Ryan Donk gole çevirdi ve sahadan 1-0 galip ayrıldı.

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