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Galatasaray'dan Beşiktaş'a olay gönderme!

Galatasaray, twitter hesabından kazandığı UEFA Kupası resmini paylaşarak, "Tarih bir kere yazıldı" diyerek Beşiktaş'a göndermede bulundu

Galatasaray'dan Beşiktaş'a olay gönderme!

Galatasaray, twitter hesabından kazandığı UEFA Kupası resmini paylaşarak, "Tarih bir kere yazıldı" diyerek Beşiktaş'a göndermede bulundu

21 Nisan 2017 Cuma 12:08
Galatasaray'dan Beşiktaş'a olay gönderme!
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UEFA Avrupa Ligi'nde Beşiktaş, dün istediği sonucu alamadı. Vodafone Arena'da 42 bin taraftarının önünde 2-1 biten ilk maçın rövanşında turu almak için sahaya çıkmıştı. Ancak işler istediği gibi gitmedi. Kartal, normal süresi ve uzatma süresi 2-1 biten maçın penaltı atışlarında 7-6 yenilerek kupa 2'ye veda etti.

GALATASARAY GÖNDERME YAPTI!
Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ne veda ettiği günün sabahında ise Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşım oldukça tepki topladı. Sarı kırmızılıların hesaplarından her sabah farklı fotoğraflarla yapılan 'Günaydın Galatasaray Ailesi' adlı paylaşımın görselinde bu kez 2000'de kazanılan UEFA Kupası yer alıyordu.

KISA SÜREDE BÜYÜK TEPKİ ALDI!
Bu paylaşımın altına 'Tarih bir kere yazılır' etiketi de yapan Galatasaray'ın bu tutumu özellikle Beşiktaşlı taraftarlardan tepki topladı.

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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayBeşiktaşUEFA
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