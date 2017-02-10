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10 Şubat 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
10 Şubat Günlük Burç Yorumu

Galatasaray'da Sneijder şoku!

Galatasaray'ın yıldızı Kayserispor maçında forma giyemeyecek

Galatasaray'da Sneijder şoku!

Galatasaray'ın yıldızı Kayserispor maçında forma giyemeyecek

10 Şubat 2017 Cuma 14:15
Galatasaray'da Sneijder şoku!
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GALATASARAY Futbol Takımı Doktoru Yener İnce, sakatlıkları bulunan sarı-kırmızılı futbolcular Wesley Sneijder, Selçuk İnan, Lionel Carole ve Eren Derdiyok'un durumuyla ilgili açıklamada bulundu.Florya Metin Oktay Tesisleri'nde basın mensuplarıyla sohbet eden İnce, Ziraat Türkiye Kupası'nda Medipol Başakşehir ile oynanan maçta sakatlık geçiren Sneijder, Selçuk ve Carole'ün tedavilerine devam ettiklerini belirterek, "Bu oyuncuların yaşadığı sakatlığın üzerinden sadece 5 gün geçti. Her üç oyuncunun tedavisi de normalden daha iyi gidiyor." dedi.Selçuk İnan'ın bugün koşulara başlayacağını aktaran İnce, şunları kaydetti:
"Selçuk'un durumunu değerlendireceğiz. Oynamak istiyor ama bizim ondan sonraki maçları da düşünmemiz lazım. Şu an çok erken olabilir. Sneijder'in oynayamayacağı kesin. Çünkü o, hafta sonu koşulara başlayacak. Carole dün koştu, ağrı hissediyor. Onu riske etmeyeceğimizi düşünüyorum. Teknik ekip ile konuşup yerine daha formda bir oyuncunun oynamasına yönelik bir çizgide olacağız. Üçünün de tedavileri beklenenden daha hızlı gelişiyor ama yine de bizim tedbirli davranmamız lazım. Selçuk ve Carole için Çaykur Rizespor maçını daha garanti görebiliyorum ama günbegün ilerlemek gerekir. Sneijder için de en erken Çaykur Rizespor maçını düşünüyorum."Yener İnce, kas ağrıları olan Eren Derdiyok'un takımdan ayrı çalıştığını dile getirerek, "Eren'de kas ağrıları var. Dönem dönem oluyor. O ağrılardan dolayı şu anda istediği seviyeye ulaşamıyor. Bu nedenle fazladan çalıştırıyoruz. Takımdan ayrı çalışıyor. Kayserispor maçı için oturup teknik ekiple değerlendirme yapacağız. Oynayıp oynamama durumuyla ilgili önerimizi sunacağız ama şu anda kesin bir şey yok." ifadelerini kullandı.İnce, sol el parmağındaki kırık nedeniyle kupadaki Medipol Başakşehir maçında forma giyemeyen kaleci Fernando Muslera'nın Kayserispor müsabakasında iğneyle mücadele edeceğini vurgulayarak, "Muslera'nın Medipol Başakşehir maçında oynamaması birlikte verdiğimiz bir karardı. Çünkü eline iğne yapıyoruz ve o şekilde antrenmana çıkıyor. Kupa maçında oynamamasında kendi istediği de ön plandaydı. Neticede Kayserispor maçında yine iğnelerle, fedakarlık yaparak oynayacak. Elindeki kırık, 6-8 haftada iyileşecek bir kırık. Kupa maçlarında böyle bir strateji uygulamayı planlamıştık." şeklinde görüş belirtti.Sarı-kırmızılı ekibin doktoru, tedavisi tamamlanan kaleci Eray İşcan'ın takımla çalışmalara başladığını da sözlerine ekledi.

PODOLSKİ İDMANDA HERKESİ GÜLDÜRDÜ
Galatasaray'ın Alman futbolcusu Lukas Podolski, idman sahasına indiği sırada malzemeci Veli'nin boynuna atlayarak yere devirmeye çalıştı. Golcü oyuncunun bu hareketi takım içerisinde gülüşmelere neden olurken malzemeci Veli güçlükle kendini kurtardı. 

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Anahtar Kelimeler:
GalatasarayWesley SneijderKayserispor
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