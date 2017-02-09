Galatasaray'da Riekerink gidecek, o isimler gelecek!

JAN Olde Riekerink'in performansından memnun olmayan Galatasaray'da, ilk formül masaya sunuldu; Hasan Şaş ve Raşit Çetiner...

Şampiyonluk yarışı içinde olsa da, sezon başından bu yana oynattığı futbol eleştirilen Hollandalı hocanın kredisi tükenme noktasına geldi. Tüm eleştirilere rağmen Riekerink'in arkasında duran G.Saray yönetiminin de sarı kırmızılı tribünler gibi sabrı kalmadı. Artık alternatif isimler konuşulmaya başlandı.

BAŞKAN YORUM YAPMADI!

Uzun vadeli ve başarı odaklı hoca hamlesini sezon sonunda yapmak isteyen G.Saray'da mayısa kadar görev yapacak bir ikili fikri ortaya atıldı.

G.Saray yönetim kurulundan bir idareci, Başkan Dursun Özbek'e, "Raşit Çetiner-Hasan Şaş" formülünü önerdi. Şaş'ın futbolcularla pozitif diyaloğu ve Terim dönemindeki başarıları, Raşit Çetiner'in de tecrübesi nedeniyle sezon sonuna dek G.Saray'da göreve getirilmesini teklif etti.

Bugüne kadar Riekerink'e görevde kalması adına sahip çıkan Özbek ise şimdilik bu konuda yorum yapmaktan kaçınıp somut adım atmazken yönetim bu formülü bir kenara yazdı.

SÖZLEŞMESİNDE TAZMİNAT YOK

Bu formül adına harekete geçilmesini ise, Riekerink'in göstereceği performans belirleyecek. Elinde yalnızca şampiyonluk hedefi kalan G.Saray'da Jan Olde Riekerink'in çıkacağı her maç kader niteliğinde olacak. Galatasaray ile sadece 4 ay daha sözleşmesi olan Riekerink'in kontratında bir tazminat maddesi yok.

Kayseri ve Rize maçlarında puan kaybedilmesi ve olası bir kötü sonuçta Riekerink'in alternatifleri masaya yatırılacak. Hollandalı gönderilirse G.Saray, sezon sonuna kadar görev yapmayı kabul edecek camia içinde yetişmiş bir teknik heyet hedefinde... 900 bin Euro alan Hollandalı ile yollar ayrılırsa Mayıs ayına kadar olan alacakları ödenip sözleşmesi feshedilecek.

HASAN ŞAŞ'TAN YEŞİL IŞIK

27 Aralık 2016'daki G.Saray forma lansmanında Hasan Şaş, Cimbom veya Süper Lig'de başka bir takımı çalıştırma hedefiyle ilgili, "İnşallah 5. yıldız döneminde antrenör olurum" demişti. Hasan Şaş, "2011- 12'de antrenör olarak görev yaptım. Biz Galatasaray'ın evlatlarıyız. 'Gel' derlerse gelir, 'Git' derlerse gideriz. G.Saray'da 2 yıldız taktım. İnşallah 5. yıldız döneminde ben antrenör olurum" ifadelerini kullanmıştı.

CAMİA BİZE DESTEK OLMALI

Şaş ayrıca, "Bu işler sıkıntılı, biliyorsunuz. G.Saray lobisi olarak zayıfız. Piyasada Beşiktaş ve Fenerbahçeli hocalar daha fazla görev yapıyor. Bizim gibi sporcular futbola katkı yapamıyorsa, bu sadece bizim sorunumuz değil. Galatasaray camiasının bu konuda bizlere destek olması gerekli. En büyük hedefim Galatasaray'da teknik direktör olmak" şeklinde konuşmuştu.

