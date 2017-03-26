Galatasaray'da kritik toplantı: Şükür ve Erdem...

TT Arena'daki sarı-kırmızılıların yönetim kurulu toplantısı saat 16.00'da başladı ve 2.30 saat sürdü. Toplantıda Başkan Dursun Özbek'in yönetim kurulu üyelerini tek tek dinlediği ve gerekli açıklamayı yazılı olarak resmi internet sitesinden akşam saatlerinde yapılacağı öğrenildi.

Dursun Özbek ve yönetim kurulu dün yapılan olağan genel kurulda FETÖ/PDY ilişkilerinden dolayı ihracı istenen fakat ihraç edilmeyen eski futbolcular Hakan Şükür ile Arif'in durumunu görüşmek üzere toplanmıştı.

Hakan Şükür ile Arif'in 6 yıllık ödenmeyen aidatları nedeni ile kulüpten ihraç edilmeleri bekleniyor.