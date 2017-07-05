Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 27°
açık
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BIST
100744
ALTIN
142.311
DOLAR
3.6083
STERLIN
4.6666
EURO
4.0916
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Havuzda ve denize girenler dikkat!
Havuzda ve denize girenler dikkat!
Kadın ile erkek arasındaki bilimsel farklar!
Kadın ile erkek arasındaki bilimsel...
Ödem söktüren 10 besin
Ödem söktüren 10 besin

Galatasaray'da Gomis ve Belhanda fazladan çalıştı

Galatasaray Futbol Takımı, Slovakya kampında yaptığı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Gomis ve Belhanda, antrenmanın tamamlanmasından sonra fazladan bir çalışma gerçekleştirdi

Galatasaray'da Gomis ve Belhanda fazladan çalıştı

Galatasaray Futbol Takımı, Slovakya kampında yaptığı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü. Gomis ve Belhanda, antrenmanın tamamlanmasından sonra fazladan bir çalışma gerçekleştirdi

05 Temmuz 2017 Çarşamba 23:09
Galatasaray'da Gomis ve Belhanda fazladan çalıştı
banner404

GALATASARAY Futbol Takımı, Slovakya kampında yaptığı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Başkent Bratislava'nın Samorin kasabasında konaklanılan otelde sabah basına kapılı antrenmanda taktik ağırlıklı bir çalışma yapan sarı-kırmızılılar, akşam antrenmana ise tempolu koşularla başladı.

Teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenmanda futbolcular koşunun ardından dar alanda çift kale maç oynadı. Çift kale maç dışında takımdan ayrı çalışan Bafetimbi Gomis ve Younes Belhanda, antrenmanın tamamlanmasından sonra fazladan bir çalışma gerçekleştirdi.

Maç sırasında Cavanda ile girdiği pozisyonda sol ayağına darbe alan genç oyuncu Recep Gül, antrenmana devam edemedi. Recep'in durumunun ciddi olmadığı bildirildi.

Dizine aldığı darbe nedeniyle iki gün takımdan ayrı kalan Ahmet Çalık, antrenmanlara katıldı.

Igor Tudor, antrenmanın ardından Tolga Ciğerci'yi yanına çağırarak bir süre sohbet etti.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Györ ile hazırlık maçı yapacak
Galatasaray, Slovakya kampında Macaristan'ın Györ takımı ile hazırlık maçı yapacak.

Sarı-kırmızılıların, Macar ekibi ile 8 Temmuz'da oynayacağı maç TSİ 20.30'da başlayacak.

Sneijder görüşmesinden sonuç çıkmadı
Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'in takımdaki geleceğiyle ilgili İstanbul'da yapılan ilk toplantıdan sonuç çıkmadı.

Başkan Dursun Özbek'in otelinde yapılan toplantıya, Özbek'ın yanı sıra Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Wesley Sneijder ve menajeri katıldı.

Toplatıda tarafların, Sneijder'in takımda kalıp kalmayacağı konusunda bir sonuca varamadığı ve ilerleyen günlerde tekrar bir araya gelme kararı aldığı bildirildi.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
GalatasarayGomisBelhanda
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Turkcell Süper Kupa maçı Samsun'da
Turkcell Süper Kupa maçı Samsun'da
Süper Lig maçları Fransa'da yayınlanacak
Süper Lig maçları Fransa'da yayınlanacak
Trabzonspor Kulübü Başkanı Usta: Kucka ve kulübü ile anlaştık
Trabzonspor Kulübü Başkanı Usta: Kucka ve kulübü ile anlaştık

banner452

banner418

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals