Galatasaray'da Gomis ve Belhanda fazladan çalıştı

GALATASARAY Futbol Takımı, Slovakya kampında yaptığı çift antrenmanla yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü.

Başkent Bratislava'nın Samorin kasabasında konaklanılan otelde sabah basına kapılı antrenmanda taktik ağırlıklı bir çalışma yapan sarı-kırmızılılar, akşam antrenmana ise tempolu koşularla başladı.

Teknik direktör Igor Tudor yönetimindeki antrenmanda futbolcular koşunun ardından dar alanda çift kale maç oynadı. Çift kale maç dışında takımdan ayrı çalışan Bafetimbi Gomis ve Younes Belhanda, antrenmanın tamamlanmasından sonra fazladan bir çalışma gerçekleştirdi.

Maç sırasında Cavanda ile girdiği pozisyonda sol ayağına darbe alan genç oyuncu Recep Gül, antrenmana devam edemedi. Recep'in durumunun ciddi olmadığı bildirildi.

Dizine aldığı darbe nedeniyle iki gün takımdan ayrı kalan Ahmet Çalık, antrenmanlara katıldı.

Igor Tudor, antrenmanın ardından Tolga Ciğerci'yi yanına çağırarak bir süre sohbet etti.

Sarı-kırmızılı takım, hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

Györ ile hazırlık maçı yapacak

Galatasaray, Slovakya kampında Macaristan'ın Györ takımı ile hazırlık maçı yapacak.

Sarı-kırmızılıların, Macar ekibi ile 8 Temmuz'da oynayacağı maç TSİ 20.30'da başlayacak.

Sneijder görüşmesinden sonuç çıkmadı

Galatasaray'dan ayrılması gündemde olan Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'in takımdaki geleceğiyle ilgili İstanbul'da yapılan ilk toplantıdan sonuç çıkmadı.

Başkan Dursun Özbek'in otelinde yapılan toplantıya, Özbek'ın yanı sıra Galatasaray Futbol Direktörü Cenk Ergün, Wesley Sneijder ve menajeri katıldı.

Toplatıda tarafların, Sneijder'in takımda kalıp kalmayacağı konusunda bir sonuca varamadığı ve ilerleyen günlerde tekrar bir araya gelme kararı aldığı bildirildi.