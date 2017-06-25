Galatasaray bombayı patlattı! 3 yıllık...

GALATASARAY'IN kesin olarak anlaştığı Bafetimbi Gomis, kendisini sarı-kırmızılılara bağlayan resmi imzayı attı. Fransız futbolcunun salı ya da çarşamba günü İstanbul'a geleceği kaydedildi.
Fransız L'Equipe Gazetesi'nin verdiği habere göre Gomis Cimbom adına mutlu sonla bitti. Fransızlar haberi, "Galatasaraylılar bayram kutluyor ve yakında yüksek kalitede bir forvete sahip olacaklar" şeklinde duyurdu.
Deneyimli santrforun 3 yıllık bir sözleşmeye imza attığı ifade edildi. Gomis bayramdan sonra İstanbul'a gelerek yeni takımına katılacak.
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