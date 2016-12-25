EV sahibi Galatasaray, Muslera, Sabri, Hakan, Semih, Carole, Selçuk, De Jong, Yasin, Sneijder, Bruma ve Eren onbiri ile başladı.
Temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor ise maça, kalede Zlamal, savunmada Berkan, Carlos, Ba, Gassama, orta alanda Taha, Emre, Efecan, kanatlarda N'Sakala, Candeias ve ileri uçta da Sajad onbiri ile başladı.
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Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmalarından olan Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçı 19.00'da başladı
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