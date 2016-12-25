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Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçı

Spor Toto Süper Lig'in 16. hafta karşılaşmalarından olan Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçı 19.00'da başladı

Galatasaray - Aytemiz Alanyaspor maçı
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EV sahibi Galatasaray, Muslera, Sabri, Hakan, Semih, Carole, Selçuk, De Jong, Yasin, Sneijder, Bruma  ve Eren onbiri ile başladı.
Temsilcimiz Aytemiz Alanyaspor ise maça, kalede Zlamal, savunmada Berkan, Carlos, Ba, Gassama, orta alanda Taha, Emre, Efecan, kanatlarda N'Sakala, Candeias ve ileri uçta da Sajad onbiri ile başladı.

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Etiketler; #Aytemiz Alanyaspor #Galatasaray #Aytemiz
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