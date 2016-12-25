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Galatasaray-Alanyaspor karşılaşması

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında karşılaşacak olan Galatasaray ile Aytemiz Alanyaspor bugün Türk Telekom Arena'da mücadele edecek

Galatasaray-Alanyaspor karşılaşması
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GALATASARAY Alanyaspor maçı üç puan savaşına tanık edecek. Bugün saat 19.00'da başlayacak olan mücadeleyi Halis Özkahya yönetirken, yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Ceyhun Sesigüzel üstlenecek. Karşılaşma Lig TV kanalından canlı olarak yayınlanacak.

MUHTEMEL 11’LER
Galatasaray: Muslera, Carole, Hakan, Semih, Sabri, De Jong, Selçuk, Bruma, Sneijder, Yasin, Eren.
Aytemiz Alanyaspor: Zlamal, Berkan, Carlos, Suley, Gassama, Taha, Gökay, Candeias, N'Skala, Emre, Ayite.
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Etiketler; #Alanyaspor #Galatasaray
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