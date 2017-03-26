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Futsalda final günü

Alanya Belediyesi Birimlerarası Futsal Turnuvası'nda finalin adı belli oldu. Spor İşleri Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü bugün oynanacak olan final maçında karşılaşacak

Futsalda final günü

Alanya Belediyesi Birimlerarası Futsal Turnuvası'nda finalin adı belli oldu. Spor İşleri Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü bugün oynanacak olan final maçında karşılaşacak

26 Mart 2017 Pazar 23:51
Futsalda final günü
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75. YIL Kapalı Spor Salonu'nda 6 Şubat tarihinde 20 müdürlüğün katılımı ile başlayan müsabakalar, bugün sona erecek. Alanya Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü ile Spor İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Birimlerarası Futsal Turnuvası'nda, bugün Spor İşleri Müdürlüğü ile Fen İşleri Müdürlüğü arasında oynanacak olan final maçının ardından dereceye giren takımlar ödüllendirilecek. Atatürk Spor Salonu’nda yapılacak olan final maçı bugün saat 21.00'de oynanacak. Saat 20.00'de ise Zabıta Müdürlüğü ile Mali Hizmetler Müdürlüğü arasında üçüncülük maçı gerçekleştirilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Alanya BelediyesiFutsal Turnuvası
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