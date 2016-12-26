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Formayı resmen giydi

Spor Toto Süper Lig'in lideri Medipol Başakşehir, Gençlerbirliği'nin orta saha oyuncusu İrfan Can Kahveci'yi 4,5 yıllığına kadrosuna kattı

Formayı resmen giydi
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İSTANBUL Başakşehir Futbol Kulübünden yapılan açıklamada, İrfan Can Kahveci ile resmi sözleşme imzalandığı belirtildi. 
Açıklamada, 21 yaşındaki futbolcunun, 77 numaralı formayı giyeceği de duyuruldu.

Futbola 7 yaşında Gençlerbirliği altyapısında başlayan İrfan Can Kahveci, 27 Nisan 2012'de ilk kez Gençlerbirliği A takım formasını, Türkiye Kupası maçında Kayserispor'a karşı giydi.

2012-2013 sezonunu kiralık olarak Hacettepe'de geçiren İrfan Can, iki sezon sonra Gençlerbirliği'ne geri döndü.

İrfan Can, A Milli Futbol Takımı'nın 31 Ağustos'ta Rusya ile oynadığı özel maçın ve 2018 Dünya Kupası Avrupa Elemeleri I Grubu'nda 5 Eylül'de Hırvatistan ile yaptığı karşılaşmanın aday kadrosunda yer almış, ancak forma giymemişti.

 
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Etiketler; #Medipol Başakşehir #Gençlerbirliği
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