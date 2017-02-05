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Flaş yorum: 'Kadorda ters tercih yaptı'

Hürriyet Gazetesi Spor Yazarı Hakan Ünsal, Beşiktaş - Fenerbahçe maçının kadrolarını değerlendirdi

Flaş yorum: 'Kadorda ters tercih yaptı'

Hürriyet Gazetesi Spor Yazarı Hakan Ünsal, Beşiktaş - Fenerbahçe maçının kadrolarını değerlendirdi

05 Şubat 2017 Pazar 20:19
Flaş yorum: 'Kadorda ters tercih yaptı'
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İŞTE Ünsal'ın maç öncesi kadro yorumları:

"Kadroları gördüğümüzde Beşiktaş’ta sürpriz yok. Şenol hoca beklenen kadrosunu sahaya sürmüş ve değişiklik yapmamış.

Ancak, Advocaat beni şaşırttı. Ozan Tufan tercihini yapmamış olması maç eksikliğinden dolayı. Ama, Van Persie ve Fernando mu dersek, Beşiktaş savunmasıyla baş edecek adam Fernandao olurdu.

Van Persie ikinci bölümde daha faydalı olabilirdi. Ters bir tercih yaptı Advocaat ve bana göre bu doğru değil.

Alper’in soldan içe çekilmesinin nedeni de o bölgede Beşiktaş’a karşı koşan, dinamik olan, bozan bir oyuncu yapısına sahip olması.

Fenerbahçe stratejisi en azından ilk yarım saat gol yememek olacak. Oyunu dengelemek olacak. Sonraki bölümde kadro kalitesiyle oyuna ağırlığını koyar. Gol yerse zaten sarı lacivertliler, iş o zaman Beşiktaş lehine döner."

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Anahtar Kelimeler:
Hürriyet Gazetesi Spor Yazarı Hakan ÜnsalBeşiktaş - Fenerbahçe
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