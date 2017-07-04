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Fırtına Macaristan’da hız kesmiyor

Trabzonspor, Macaristan’da başladığı ilk etap kamp çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

Fırtına Macaristan’da hız kesmiyor

Trabzonspor, Macaristan’da başladığı ilk etap kamp çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor

04 Temmuz 2017 Salı 22:13
Fırtına Macaristan’da hız kesmiyor
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MACARİSTAN Futbol A Milli Takımı’nın tesislerinde günde 3 antrenman yaparak yeni sezon öncesi takıma dayanıklılık ve efor yükleyen Teknik Direktör Ersun Yanal oldukça memnun.
Yabancı futbolcuların kampa katılması bekleniyor
Ersun Yanal’ın ekstra olarak izin verdiği futbolculardan, Estaban, Rodellega ve Önazi’nin yarın akşam saatlerinde kampa dahil olması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
TrabzonsporErsun Yanal
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