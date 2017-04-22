Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 18°
Parçalı bulutlu
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL ÇEVRE GENEL
BIST
92424
ALTIN
150.326
DOLAR
3.6475
STERLIN
4.6644
EURO
3.9001
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
Diyet kola içen erken bunuyor
Diyet kola içen erken bunuyor
22 Nisan 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
22 Nisan Günlük Burç Yorumu
22 Nisan 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
22 Nisan 2017 Alanya -...
Flaş Haber
Feci kaza: 2 ölü 3 yaralı
Kapat

Fırtına Antalya’da esti

Spor Toto Süper Lig’in 28. hafta karşılaşmasında Antalyaspor, sahasında Trabzonspor’a 3-0 mağlup oldu

Fırtına Antalya’da esti

Spor Toto Süper Lig’in 28. hafta karşılaşmasında Antalyaspor, sahasında Trabzonspor’a 3-0 mağlup oldu

22 Nisan 2017 Cumartesi 21:26
Fırtına Antalya’da esti
banner404

SPOR Toto Süper Lig’in 28. haftasında Trabzonspor, deplasmanda Antalyaspor ile karşılaştı. Avrupa kupalarına katılma mücadelesi veren iki ekibin mücadelesinde kazanan taraf 3-0’lık skorla bordo-mavililer oldu. Bu galibiyetle puanını 47 yapan Trabzonspor, ligde 5. sıradaki yerini korurken, haftayı 43 puanla kapatan Antalyaspor ise 6. sırada bulunuyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

8. dakikada El Kabir’ın yaklaşık 25 metreden yerden sert şutunda kaleci topu güçlükle kornere çeldi.

27. dakikada Okay’ın altı pas üzerine ortasında N’doye’nin kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

31. dakikada Olcay’ın pasında ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşan Rodallega’nın yerden plase vuruşunu kaleci Ferhat güçlükle çıkardı.

33. dakikada Olcay’ın penaltı noktası sağ tarafına pasında topla buluşan Pereira’nın kaleye giden şutunu Salih çıkardı.

52. dakikada Yusuf Yazıcı’nın pasında ceza sahası sağ çaprazda topla buluşan Rodallega’nın sert şutu kaleci Ferhat’ın sağından ağlara gitti. 0-1

55. dakikada Yusuf Yazıcı’nın sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda arka direkte topla buluşan N’doye topu içeri çevirdi. Uğur, altı pasta önünde bulduğu topu düzgün bir vuruşla ağlara gönderdi. 0-2

65. dakikada Yusuf Yazıcı’nın orta saha sol çaprazından defansın arkasına attığı uzun pasta ceza sahası içinde topla buluşan Rodallega’nın aşırtma vuruşu kalecinin müdahalesine rağmen ağlara gitti. 0-3

73. dakikada ceza sahası ön çizgisi üzerinden kazanılan serbest vuruşta topun başına geçen Eto’o’nun serbest vuruşunda kaleci Esteban topu kornere tokatladı.

81. dakikada Castillo orta sahadan aldığı topla ceza sahasına kadar çalımlarla girdi, vuruşunda meşin yuvarlak kalecide kaldı.

KÜNYE

Stat: Antalya

Hakemler: Yaşar Kemal Uğurlu xx, Serkan Olguncan xx, Serkan Çimen xx

Antalyaspor: Ferhat x, Celutska x, Salih xx, Diego x, Sakıb x, Sandro x, Mbilla x (Serdar dk. 66 x), Danilo x (Yekta dk. 55 x), Charles x (Motta dk. 72 x), El Kabir x, Eto’o x

Yedekler: Fornezzi, Yusuf Çelik, Drole, Zeki Yıldırım

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Trabzonspor: Estaban xx, Pereira xx, Durıca xx, Uğur xxx, Mass xx, Okay xxx, Onazi xx, Olcay xxx (Bero dk. 80 x), Yusuf Yazıcı xxx (Aytaç dk. 87 ?), N’doye xx, Rodallega xxx (Castillo dk. 77 x)

Yedekler: Uğurcan, Zeki Yavru, Medjanı, Bero, Mustafa Akbaş, Aytaç

Teknik Direktör: Ersun Yanal

Goller: Rodallega (dk. 52 ve 65), Uğur (dk. 55) (Trabzonspor)

Sarı kartlar: Mbılla,Celutska,Eto’o,Motta,Serdar (Antalyaspor), Estaban,N’doye(Trabzonspor)

banner355
Anahtar Kelimeler:
AntalyasporTrabzonspor
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Yanal: 'Çok önemli galibiyet'
Yanal: 'Çok önemli galibiyet'
'Hedef büyüyor'
'Hedef büyüyor'
Şok karar: Sergen Yalçın istifa etti!
Şok karar: Sergen Yalçın istifa etti!

banner452

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals