Fırtına Antalya'da esti

Alanya Liselerarası Voleybol Turnuvası'nda Alanya Şampiyonu olan Bahçeşehir Alanya Okulları'nın fırtınası, şimdi de Antalya'da esmeye başladı

ANTALYA Genç Erkekler Voleybol Şampiyonası'nda Antalya Lisesi ile karşılaşan Bahçeşehir Alanya Okulları, rakibine set vermedi ve maçı 3-0 kazandı. Antalya Genç Erkekler Voleybol Şampiyonası'nı da kazanarak Türkiye Şampiyonası'na gitmek istediklerini söyleyen takım oyuncuları "Antrenörümüz, ailemiz ve arkadaşlarımızın da desteği ile buralara geldik. İnşallah daha da ileriye giderek başarılar kazanacağız" dediler.