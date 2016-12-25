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Filede soğuk duş

Deplasmanda lider Seydikemer'e konuk olan Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 3-0'lık şok bir yenilgi aldı

Filede soğuk duş
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BU yıl ilk defa yer aldığı Erkekler Voleybol 2. Ligi'nde iyi bir performans sergileyen ve ligde 2. durumda bulunan Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, deplasmanda karşılaştığı lider Seydikemer Belediyespor'a 3-0'lık skorla boyun eğdi. Şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldıkları için üzgün olduklarını söyleyen antrenör Serdar Esen "Şampiyonluk hedefimizden asla sapmadık. Liderle aramızdaki puan farkı 5 oldu ama bu bizi karamsar yapmayacak. Kalan maçlarımızı kazanarak ligi en iyi yerde bitireceğiz" dedi. 
 
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Etiketler; #deplasmanda #seydikemer #Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı
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