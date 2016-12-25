Filede soğuk duş

BU yıl ilk defa yer aldığı Erkekler Voleybol 2. Ligi'nde iyi bir performans sergileyen ve ligde 2. durumda bulunan Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, deplasmanda karşılaştığı lider Seydikemer Belediyespor'a 3-0'lık skorla boyun eğdi. Şampiyonluk yolunda ağır bir yara aldıkları için üzgün olduklarını söyleyen antrenör Serdar Esen "Şampiyonluk hedefimizden asla sapmadık. Liderle aramızdaki puan farkı 5 oldu ama bu bizi karamsar yapmayacak. Kalan maçlarımızı kazanarak ligi en iyi yerde bitireceğiz" dedi.
Deplasmanda lider Seydikemer'e konuk olan Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, 3-0'lık şok bir yenilgi aldı
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