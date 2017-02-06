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Filede iddia sürüyor

Sezona 'şampiyonluk' parolasıyla başlayan Alanya Belediyespor Voleybol Takımı, Saint Joseph ile yapacağı maçta rakip takım gelmeyince hükmen 3-0 galip geldi

Filede iddia sürüyor

Sezona 'şampiyonluk' parolasıyla başlayan Alanya Belediyespor Voleybol Takımı, Saint Joseph ile yapacağı maçta rakip takım gelmeyince hükmen 3-0 galip geldi

06 Şubat 2017 Pazartesi 23:20
Filede iddia sürüyor
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BU sezon ilk kez yer aldığı Türkiye Erkekler Voleybol 2. Ligi'nde hafta sonu Saint Joseph takımını ağırlayacak olan Alanya Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, rakibin gelmemesinden dolayı 3-0 hükmen galip geldi. Milas Belediyespor'un da Bursa Voleybol'u 3-1 yenmesiyle averajla 2. sıraya yükselen kırmızı beyazlı temsilcimiz, ligin bitmesine 4 hafta kala şampiyonluk iddiasını sürdürdü. Maç oynamadan kazandıkları için mutlu olduklarını söyleyen Antrenör Serdar Esen, "Gönül isterdi ki oynayarak kazanalım ancak rakibimiz sahaya çıkmadı ve hükmen galip geldik. Kalan maçlarımızı da kazanarak play-off'lara kalmak istiyoruz" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
şampiyonlukAlanya BelediyesporVoleybol TakımıSaint Joseph
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