Fenerbahçe'nin yeni transferi İstanbul'da

Kariyerine ülkesi Kamerun'da başlayan 33 yaşındaki file bekçisi, daha önce Fransa'nın Le Havre ve Saint-Etienne, İspanya'nın Espanyol takımlarında görev yaptı. Kameni, 2011-2012 sezonunun devre arasından bu yana Malaga forması giyiyordu.

Kameni, emniyet görevlilerinin yoğun güvenlik önlemleri altında dışarıya çıktı ve kendisini bekleyen özel araçla havalimanından ayrıldı.

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