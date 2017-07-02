Fenerbahçe'den o iddialara cevap geldi

FENERBAHÇE'NİN resmi sitesinden konuya ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
“Bugün bazı gazetelerde yer alan futbolcu Dani Alves’le kulübümüzün ilgilendiğine dair haberler yalandır. Bahse konu futbolcu ile kulübümüzün herhangi bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu tür yalan, asılsız haberlere itibar edilmemesini kamuoyuna duyururuz."
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