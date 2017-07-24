Fenerbahçe'den Eto'o bombası

FFP kuralları nedeniyle transferde ince eleyip sık dokuyan sarı-lacivertli yönetim, Kamerunlu Samuel Eto'o'ya kancayı taktı.
Robin van Persie'nin yanına etkili bir forvet arayan Fenerbahçe, aradığı ismi Antalya'da buldu. Fenerbahçe oyuncu ile anlaşırken, Antalyaspor'a Aatıf ve bir miktar para vererek hucüm hattını Persie'den sonra ikinci bir dünya yıldızıyla dolduracak.
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