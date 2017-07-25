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Fenerbahçe'de Robin van Persie şoku!

Monaco ile oynana hazırlık maçında sakatlanan Robin van Persie, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Strum Graz ile oynanacak olan ilk ayak maçında forma giyemeyecek

Fenerbahçe'de Robin van Persie şoku!

Monaco ile oynana hazırlık maçında sakatlanan Robin van Persie, UEFA Avrupa Ligi'ndeki Strum Graz ile oynanacak olan ilk ayak maçında forma giyemeyecek

25 Temmuz 2017 Salı 20:28
Fenerbahçe'de Robin van Persie şoku!
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FENERBAHÇE'NİN Monaco  ile oynadığı hazırlık maçında sakatlanan Robin van Persie'den kötü haber geldi. Hollandalı yıldız, sarı-lacivertlilerin UEFA Avrupa Ligi 3. Ön eleme Turu'nda oynayacağı Strum Graz maçında forma giyemeyecek.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada yıldız oyuncu hakkında şu ifadeler kullanıldı:

İsviçre'nin Lozan kentinde Monaco ile yapılan hazırlık maçında girdiği ikili mücadele sonrası bir pozisyonda dizinin üstüne düşen futbolcumuz Robin Van Persi'nin yapılan muayene ve tetkiklerinde sol diz kapsülünde kanama ve yırtılma, bağlarda gerilme tespit edildi. Tecrübeli futbolcunun son antrenman öncesi takım Doktorumuz Prof.Dr. Burak Kunduracıoğlu tarafından muayenesi ve çeşitli testleri yapıldıktan sonra UEFA Avrupa Ligi 3. Ön Eleme Turu ilk maçında Strum Graz karşılaşmasında oynayamayacağı kesinleşti.... RVP'nin tedavisine başlandı. 

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Son Güncelleme: 25.07.2017 20:34
Anahtar Kelimeler:
Robin Van Persie
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