Fenerbahçe'de Mehmet Ekici imzayı attı

İŞTE Mehmet Ekici'nin açıklamaları;

Hakkımda çok şey yazıldı ve çizildi. %50'si doğru olabilir ama doğru olmayan şeyler de var arasında. Okundu bu yazılanlar bu oknulara çok girmek istemiyorum. Benim için önemli olan şey futbol ve bu konulara fazla takılı kalmak istemiyorum.

'YARDIM ALMADIM'

Özel bir yardım almadım dediğim gibi değerli başkanım ve yöneticilerim sayesinde bana karşı taraftan gelen sevgi ve saygıyı gördüğüm için bugün çıkıp diyebiliyordum ki 'Türkiye'nin en büyük kulübüne geldim.'

Ekici, Fenerbahçe'ye gelmek için 6 ay beklemesiyle ilgili olarak, "Kariyerimde hiçbir şeyi çöpe atmadım. Sakatlık olabilirdi ben de öyle düşündüm ama çalışabilrdim. Benim en büyük avantajım buydu. Bu kulübün değerini gördüm ve hissettim bu yüzden buraya transfer oldum." dedi.

'FUTBOLCU ÖZLEDİM'

Ben buraya gelmeden önce çalışmalara başladım. Orada bütün ekibe teşekkür ediyorum hepsine çok teşekkür ediyorum. Maç oynamanız gerekiyor. Benim avantajım yeni sezonda tabi eksiklerimiz vardır bunu hocamızla birlikte çalışacağız. Uzun yıllar Bayern Münih'te forma giydim orada küçüklükten beri futbolcuları bu durumlara hazırlıyorlar. Zor olsa da benim için iyi bir dönem oldu. Futbolcu özledim. İnşallah yeni sezon da iyi bir Mehmet Ekici göreceğiz.

Ben orta sahanın her yerinde oynayabilirim. 6 numara oynadım, 8 numara oynadım. Hoca beni nerede oynatmak istiyorsa ben orada oynarım.

Fenerbahçe taraftarları ve ailesine çok teşekkür ediyorum. Bana destek oldular ve sahip çıktılar. İnşallah iyi performans göstererek bunların karşılığını verebilirim. Fenerbahçe'de duran topları Van Persie ve Kjaer Duran topların başında inşallah beni göreceksiniz. Çalışıyorum ve bunu inşallah en kısa sürede saha içine yansıtırım.

'İDOLÜM MEHMET SCHOLL...'

Bir çok sistemde oynadım. Hoca bize ne görev veriyorsa bu görevi en iyi şekilde yapmaya çalışıyoruz. Hocamız ile bu konuyu konuşmadık. İleriye dönük bu konuyu hoca ve takımla birlikte en iyi şekilde konuşup değerlendireceğiz. Futbola başladığımda Mehmet Scholl'u çok beğeniyordum. Ondan 10-15 yıl sonra benim hocam oldu kendisi... Zİdane'ı da çok örnek alıyordum futbolculuk zamanında... Şu an için çok isimler var, Iniesta, Xavi... Çok başarılı isimler var gerçekten...

'RAKİP OLARAK OYNAMAK KOLAY DEĞİL'

Kadıköy'de rakip oyuncu olarak geldiğinizde soru işareti olabiliyordu. Kolay değil burada oynamak. O yüzden çok heyecanlıyım rakip olarak değil de bu forma altında burada oynayacağım için...

AZİZ YILDIRIM'IN MEHMET EKİCİ SÖZLERİ

Mehmet Ekici'nin transfer sürecini anlatan Aziz Yıldırım, "Ocak ayında Mehmet Ekici'yi transfer etmek için Trabzonspor ile görüştük ancak anlaşamadık, o dönemde de Ekici ile görüştük ve anlaştık. Ekici de bize Fenerbahçe'de oynamak istediğini iletti ancak o gün şartlara göre gelemedi. Mehmet Ekici ile beraber geçen sezon basının yazdığı orta sahadaki eksikliği de gidereceğimizi düşünüyoruz. Kendisinin profesyonelce davranışlarını kulüp olarak hiçbir zaman unutmayacağız. Bu camianın futbolu bıraktıktan sonra da Ekici'ye faydası olacağını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.