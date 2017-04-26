Fenerbahçe yönetimi yabancı teknik adam istemiyor

ADVOCAAT'IN sezon sonu bırakacağını açıklamasının ardından Fenerbahçe'de gelecek sezon için teknik direktör isimleri ortaya atılmaya devam ediyor. Son olarak Alman basını, Bayer Leverkusen'den ayrılan Roger Schmidt'in F.Bahçe yönetimiyle görüştüğünü iddia etti. Bu iddia, yönetim cephesinde ise doğrulanmadı.Yöneticiler konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, "Henüz hoca için karar vermiş değiliz. Ancak gelecek sezon çok kritik. Yabancı teknik adamla sezona başlamak riskli olabiliyor. Bu riski alacak durumda değiliz" dediler.Fenerbahçe'de kimse Aykut Kocaman ismini dillendirmese de camiada kulübün efsanesi için hazırlıklar sürüyor.Kocaman'ın Haziran'da takımın başına geçerek çalışmalara start vermesi bekleniyor.