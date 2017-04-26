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Fenerbahçe yönetimi yabancı teknik adam istemiyor

Hoca arayışlarının sürdüğünü belirten sarı-lacivertliler, “Yabancı teknik adamla sezona başlamak riskli olabiliyor. Bunu göze alacak durumda değiliz” dediler

Fenerbahçe yönetimi yabancı teknik adam istemiyor

Hoca arayışlarının sürdüğünü belirten sarı-lacivertliler, “Yabancı teknik adamla sezona başlamak riskli olabiliyor. Bunu göze alacak durumda değiliz” dediler

26 Nisan 2017 Çarşamba 09:36
Fenerbahçe yönetimi yabancı teknik adam istemiyor
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ADVOCAAT'IN sezon sonu bırakacağını açıklamasının ardından Fenerbahçe'de gelecek sezon için teknik direktör isimleri ortaya atılmaya devam ediyor. Son olarak Alman basını, Bayer Leverkusen'den ayrılan Roger Schmidt'in F.Bahçe yönetimiyle görüştüğünü iddia etti. Bu iddia, yönetim cephesinde ise doğrulanmadı.Yöneticiler konuyla ilgili yaptıkları açıklamada, "Henüz hoca için karar vermiş değiliz. Ancak gelecek sezon çok kritik. Yabancı teknik adamla sezona başlamak riskli olabiliyor. Bu riski alacak durumda değiliz" dediler.Fenerbahçe'de kimse Aykut Kocaman ismini dillendirmese de camiada kulübün efsanesi için hazırlıklar sürüyor.Kocaman'ın Haziran'da takımın başına geçerek çalışmalara start vermesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Aykut KocamanFenerbahçe YönetimiSarı-LacivertlilerBayer Leverkusen
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