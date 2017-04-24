Fenerbahçe yenilgisiz finallerde

İSKENDERUN Kapalı Spor Salonu'nda oynanan Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) U16 Kızlar Türkiye Şampiyonası yarı final B Grubu maçında şampiyonanın favorilerinden Fenerbahçe, Kocaeli Basket Spor’u 70-48 yendi. Gruptaki dördüncü maçından da galibiyetle ayran Fenerbahçe, grup birincisi olarak 10-13 Mayıs tarihlerinde Kastamonu’da yapılacak olan Türkiye Finallerine katılacak.

Diğer karşılaşmada Adana Aski Spor'u 53-47 yenen Hatay temsilcisi İKEM Koleji de Fenerbahçe'nin ardından ikinci olarak, Türkiye Finallerinde Hatay'ı temsil edecek.