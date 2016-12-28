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Fenerbahçe'ye tanıdık 10 numara: Sofiane Hanni!

Belçika basını, Anderlecht forması giyen Sofiane Hanni (25, orta saha) ile Fenerbahçe ve Fiorentina'nın ilgilendiğini yazdı

Fenerbahçe'ye tanıdık 10 numara: Sofiane Hanni!
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FENERBAHÇE'DE 10 numara arayışları sürüyor. Devre arasında kadrosunu güçlendirmeye çalışan sarı lacivertli takımın gündeminde Ben Arfa, Juan Mata ve Cesc Fabregas gibi isimler yer alıyor. Bu yıldızların dışında da çalışmalar sürüyor.
BELÇİKA BASINI YAZDI
İşte o çalışmalardan birisi de Belçika'nın Anderlecht ekibinde oynayan 25 yaşındaki orta saha Sofiane Hanni... Fransa doğumlu Cezayirli oyuncunun Fiorentina tarafından istendiğini yazan Belçika basını, Fenerbahçe'nin de başarılı futbolcuyu izlemede olduğunu belirtti.
YENİ ZIDANE DENMİŞTİ...
Türkiye'de daha önce Kayseri Erciyesspor ve o zamanki adıyla Ankaraspor'da forma giyen futbolcu genç yaşlarında 'Yeni Zidane' olarak lanse edilmişti
Takımıyla, lig Temmuz ayında başladığı için bu sezon 33 maça çıkan Hanni, 8 gol atıp 10 da asist kaydetti.
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Etiketler; #Belçika basını #Anderlecht forması giyen Sofiane Hanni #Fenerbahçeye tanıdık 10 numara: Sofiane Hanni! #Fenerbahçe #Fiorentina
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