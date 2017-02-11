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Fenerbahçe'ye kötü haber

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Bursaspor ile karşılaştığı mücadelede Lens sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

Fenerbahçe'ye kötü haber

Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe'nin deplasmanda Bursaspor ile karşılaştığı mücadelede Lens sarı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

11 Şubat 2017 Cumartesi 20:02
Fenerbahçe'ye kötü haber
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SÜPER  Lig'in 20. haftasında Bursaspor sahasında Fenerbahçe'yi konuk etti. Mücadelenin 20. dakikasında Sivok'un ceza sahası içinde topu eliyle kontrol etmesi sonucu maçın hakemi Halil Umut Meler, penaltı noktasını gösterdi.Penaltı atışı kullanılmadan önce yer alma tartışmaları yaşanırken, Halil Umut Meler, Bursaspor'dan Boban Jovic ile Fenerbahçe'den Jeremain Lens'e sarı kart gösterdi.Karşılaşma öncesi kart sınırında bulunan Lens, gördüğü sarı kart ile önümüzdeki hafta oynanacak olan Kasımpaşa mücadelesinde cezalı duruma düştü.

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Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeSpor Toto Süper Lig20. HaftaBursasporJeremain LensHalil Umut MelerBoban Jovic
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