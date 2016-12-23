banner428
banner405

Fenerbahçe taraftarı Trabzonspor deplasmanına alınmayacak

Spor Toto Süper Lig'in 16. haftasında Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda Trabzonspor ile Fenerbahçe arasında oynanacak olan müsabakaya sarı-lacivertli taraftarlar alınmayacak

Fenerbahçe taraftarı Trabzonspor deplasmanına alınmayacak
banner404
SEZON başında İstanbul İl Güvenlik Kurulu'nun verdiği karar doğrultusunda, Beşiktaş, Fenerbahçe ve Galatasaray maçlarında deplasman yasağı kalkarken, Trabzonspor İstanbul'da oynadığı Beşiktaş ve Galatasaray maçlarında bordo-mavili taraftarlar kendilerine ayrılan bölümde maçları takip edebilmişti. Ancak bu karar Trabzonspor ve Fenerbahçe takımları arasında oynanacak maçlarda geçerli değil.
Trabzon İl Spor Güvenlik Kurulu'nun daha önce aldığı kararla 26 Aralık Pazartesi günü Hüseyin Avni Aker Stadyumu'nda Trabzonspor ile Fenerbahçe takımları arasında oynanacak karşılaşmaya sarı-lacivertli takımın taraftarları alınmayacak.
 
banner355
Etiketler; #beşiktaş #spor toto süper lig #Fenerbahçe #Hüseyin Avni Aker Stadyumu #trabzonspor #Fenerbahçe taraftarı Trabzonspor deplasmanına alınmayacak #İstanbul #Galatasaray
İlgili Galeriler
Gökbel cıvıl cıvıl
Gökbel cıvıl cıvıl
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
Selfie Çekmenin Ustası Kediler
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
3 yaşında cinsiyet değiştirmek istedi
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Gazeteciler baskıya karşı yürüyor
Önceki Haber
İğne oldu öldü
Sonraki Haber
Muhtarlardan hizmet teşekkürü
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.