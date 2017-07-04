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Fenerbahçe sis altında çalıştı

Topuk Yaylası'nda hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, yoğun sis altında çalıştı. Fenerbahçe'nin akşam antrenmanına, Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı da katıldı

Fenerbahçe sis altında çalıştı

Topuk Yaylası'nda hazırlıklarını sürdüren Fenerbahçe, yoğun sis altında çalıştı. Fenerbahçe'nin akşam antrenmanına, Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı da katıldı

04 Temmuz 2017 Salı 19:54
Fenerbahçe sis altında çalıştı
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FENERBAHÇE'NİN Topuk Yaylası kampı, yoğun sis altında yapılan antrenmanla devam etti. A Milli Takım kampına gittiği için takıma geç dahil olan milli futbolcular Mehmet Topal, Hasan Ali Kaldırım ve İsmail Köybaşı da akşam antrenmanına katıldı.

Robin van Persie, özel programı dahilinde çalışmalarını sürdürdü. Yoğun sis ve yağmur yağışı nedeniyle futbolcular birbirlerini görmekte zorlanırken, kulüp çalışanları, zemindeki suyu paspaslarla saha kenarına attı. Sarı-lacivertli ekibin yeni transferleri Nabil Dirar ve kaleci Kameni, işlemleri yetiştikten sonra kampa katılacak. Fenerbahçe, yarın sabah 10.00 ve akşam 18.00'de yapacağı antrenmanlarla yeni sezon hazırlıklarına devam edecek. 

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Son Güncelleme: 04.07.2017 20:05
Anahtar Kelimeler:
FenerbahçeYoğun SisTopuk Yaylası
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