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Fenerbahçe Olympiakos'a diş geçiremedi

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında konuk olduğu Yunanistan'ın Olympiakos takımına 71-62 yenildi

Fenerbahçe Olympiakos'a diş geçiremedi

Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin 15. haftasında konuk olduğu Yunanistan'ın Olympiakos takımına 71-62 yenildi

30 Aralık 2016 Cuma 06:41
Fenerbahçe Olympiakos'a diş geçiremedi
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KARŞILAŞMANIN ilk 5 dakikalık bölümünde iki takım da savunmada başarılı olurken, sonraki dakikalarda Fenerbahçe hücumda yeterli ivmeyi kazanamayınca ilk çeyreği 18-9 geride kapattı.İkinci çeyrekte ev sahibi ekipte Erick Green oyuna dahil oldu. Green, Lojeski, Papapetrou ve Mantzaris'in üç sayılık basketlerine engel olamayan Fenerbahçe, soyunma odasına 40-21 geride girdi.Olympiakos'un ikinci yarıda isabet yüzdesi biraz düşse de Fenerbahçe'nin basit top kayıpları yapmasıyla üçüncü çeyrek ev sahibi ekibin 58-40 üstünlüğüyle geçildi.Son periyotta hücum konsantrasyonunu sağlayan Fenerbahçe bir ara farkı 4 sayıya indirse de mücadeleden 71-62 mağlup ayrıldı.Maçın en skorer ismi 22 sayıyla Fenerbahçe'den Vesely olurken, Olympiakos adına Lojeski 14 sayı üretti.Bu sonuçla 6. mağlubiyetini yaşayan Fenerbahçe, THY Avrupa Ligi'nin ilk devresini 9 galibiyetle tamamladı. Olympiakos ise 10. galibiyetini aldı.

Salon: Barış ve Dostluk

Hakemler: Miguel Perez (İspanya), Borys Ryzhyk (Ukrayna), Piotr Pastusiak (Polonya)

Olympiakos: Spanolis 7, Mantzaris 8, Papapetrou 12, Birch 10, Papanikolaou 3, Green 11, Young 6, Lojeski 14Fenerbahçe: Sloukas 10, Datome 10, Nunnaly 2, Antic 5, Udoh 3, Ali Muhammed 9, Vesely 22, Kalinic 1, Melih Mahmutoğlu, Egehan Arna

1. Periyot: 18-9

Devre: 40-21

3. Periyot: 58-40

Beş faulle çıkan: 39.53 Ali Muhammed

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Olympiakosa Diş GeçiremediErick GreenFenerbahçeThy Avrupa LigiOlympiakosYunanistan
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