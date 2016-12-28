Fenerbahçe'nin teklifini reddetti

DEVRE arasında yapacağı transferlerle şampiyon yolunda güçlenmek isteyen Fenerbahçe, Fransa'nın Paris Saint-Germain takımında forma giyen Hatem Ben Arfa'yı kiralamak için oyuncunun kulübüne teklif göndermişti.
BEN ARFA FENERBAHÇE'Yİ REDDETTİ
Fransa'nın L'Equipe gazetesinde çıkan habere göre PSG bu teklifi kabul etse de Ben Arfa kiralama teklifini reddetti.
Yıldız oyuncu geçen sezon Nice kulübünde forma giymiş ve 34 maçta 17 gol 6 asistlik performansıyla fark yaratmıştı. Ben Arfa'nın peşinde çok sayıda kulüp olduğu ifade ediliyor
Paris Saint-Germain'den Ben Arfa'yı kiralamak isteyen Fenerbahçe'ye Fransa'dan kötü haber geldi
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