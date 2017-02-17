Fenerbahçe'nin futboluna Şevket Çoruh bile dayanamadı

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu’nda Krasnodar deplasmanında etkisiz bir futbolla 1-0 yenilen Fenerbahçe’de oynana futbola tepki büyüktü… Taraftarlar sosyal medyada isyan ederken, aktör Şevket Çoruh da Twitter’dan büyük tepki gösterdi.Twitter’da aktif olan Çoruh, oynanan futbola isyan ederken küfür etti! Şevket Çoruh attığı tweet’te, “21. yüzyıl itibarıyla 200’ün üzerinde ülkede 250 milyonu aşkın oyuncu tarafından oynanmakta olan Futbolun en kötü mücadelesini izliyorum…” dedi.