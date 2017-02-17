Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya -5°
Açık
GÜNDEM ASAYİŞ BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ YAŞAM TÜRKİYE DÜNYA ANTALYA ALANYA ANKET ADVERTORİAL
BIST
88187
ALTIN
145.765
DOLAR
3.6601
STERLIN
4.5771
EURO
3.9049
Haberini; çek gönder. İsminle yayınlayalım!
17 Şubat 2017 Cuma - Günlük Burç Yorumu
17 Şubat Günlük Burç Yorumu
17 Şubat 2017 Alanya - Antalya Hava Durumu
17 Şubat 2017 Alanya -...
İşte LG G6’nın arayüzü!
İşte LG G6’nın arayüzü!

Fenerbahçe'nin futboluna Şevket Çoruh bile dayanamadı

Ünlü sinema yıldızı Şevket Çoruh, dün oynanan Krasnodar - Fenerbahçe maçında sarı lacivertli ekibin oynadığı futbola büyük tepki gösterdi ve sosyal medya hesabından ağır paylaşım yaptı

Fenerbahçe'nin futboluna Şevket Çoruh bile dayanamadı

Ünlü sinema yıldızı Şevket Çoruh, dün oynanan Krasnodar - Fenerbahçe maçında sarı lacivertli ekibin oynadığı futbola büyük tepki gösterdi ve sosyal medya hesabından ağır paylaşım yaptı

17 Şubat 2017 Cuma 10:00
Fenerbahçe'nin futboluna Şevket Çoruh bile dayanamadı
banner404

UEFA Avrupa Ligi Son 32 Turu’nda Krasnodar deplasmanında etkisiz bir futbolla 1-0 yenilen Fenerbahçe’de oynana futbola tepki büyüktü… Taraftarlar sosyal medyada isyan ederken, aktör Şevket Çoruh da Twitter’dan büyük tepki gösterdi.Twitter’da aktif olan Çoruh, oynanan futbola isyan ederken küfür etti! Şevket Çoruh attığı tweet’te, “21. yüzyıl itibarıyla 200’ün üzerinde ülkede 250 milyonu aşkın oyuncu tarafından oynanmakta olan Futbolun en kötü mücadelesini izliyorum…” dedi.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Ünlü Sinema Yıldızı Şevket ÇoruhFenerbahçeŞevket ÇoruhKrasnodar - FenerbahçeSosyal Medya Hesabı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
36'lık futbolcu Sow'a göz açtırmadı
36'lık futbolcu Sow'a göz açtırmadı
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçları oynandı
UEFA Avrupa Ligi son 32 turu ilk maçları oynandı
Osmanlı avantajı kazandı
Osmanlı avantajı kazandı

banner418

banner407

banner449

English Russian

banner419

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
    Yeni Alanya Gazetesi. ALANYANIN HABER SİTESİ, DİM MEDYA, ALANYA NEWS.

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 513 17 55

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Web Pro Medya Web Professionals