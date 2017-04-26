Fenerbahçe Moussa Sow'la ilgili kararını verdi

UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşmasının şartlarına harfiyen uyan Fenerbahçe, adımlarını çok dikkatli atıyor. En büyük fedakarlık ise transferde yapılıyor. Sarı-lacivertliler, daha çok kiralık isimlere yönelmeye gayret ediyor. Sezon başında kiralanan Moussa Sow için de aynı yöntem uygulanacak. Sarı-lacivertli yönetim, Senegalli futbolcuyu yeniden kiralamaya çalışacak. Al Ahli kulübü kabul etmezse, Sow defteri kapanacak.Dubai ekibi, geçtiğimiz günlerde, "Sow'u artık kiraya vermeyeceğiz" açıklaması yapmıştı.