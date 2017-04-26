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26 Nisan 2017 Çarşamba - Günlük Burç Yorumu
26 Nisan Günlük Burç Yorumu

Fenerbahçe Moussa Sow'la ilgili kararını verdi

Fenerbahçe yönetimi Moussa Sow için kesin kararını verdi. Al Ahli, Senegalli forveti yeniden kiralık vermeyi kabul etmezse satın alma yoluna gidilmeyecek

Fenerbahçe Moussa Sow'la ilgili kararını verdi

Fenerbahçe yönetimi Moussa Sow için kesin kararını verdi. Al Ahli, Senegalli forveti yeniden kiralık vermeyi kabul etmezse satın alma yoluna gidilmeyecek

26 Nisan 2017 Çarşamba 11:17
Fenerbahçe Moussa Sow'la ilgili kararını verdi
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UEFA ile yaptığı Finansal Fair Play anlaşmasının şartlarına harfiyen uyan Fenerbahçe, adımlarını çok dikkatli atıyor. En büyük fedakarlık ise transferde yapılıyor. Sarı-lacivertliler, daha çok kiralık isimlere yönelmeye gayret ediyor. Sezon başında kiralanan Moussa Sow için de aynı yöntem uygulanacak. Sarı-lacivertli yönetim, Senegalli futbolcuyu yeniden kiralamaya çalışacak. Al Ahli kulübü kabul etmezse, Sow defteri kapanacak.Dubai ekibi, geçtiğimiz günlerde, "Sow'u artık kiraya vermeyeceğiz" açıklaması yapmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe YönetimiMoussa SowAl AhliSenegalli Forvet
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