Fenerbahçe, milli yıldızın peşinde!

HAYAL kırıklığıyla geçen sezon nedeniyle önümüzdeki dönem iddialı bir kadro kurmakta kararlı olan Sarı-Lacivertli yönetim işe kaleden başladı.

Volkan Demirel’in yaşının ilerlemesi nedeniyle genç ve yetenekli bir ismi renklerine dahil etmekte kararlı olan yönetimin hedefindeki isin de Bursaspor’un file bekçisi Harun Tekin...

Bunun için de Sarı-Lacivertliler vakit geçirmeden Yeşil-Beyazlı kulüp ile temasa geçerek, genç oyuncunun bonservisi hakkında bilgi istedi.

Şu an için Bursaspor yönetimi net bir yanıt vermezken Harun Tekin’in yaşanan olaylar ve kendisine yapılan saldırı nedeniyle takımda kesinlikle kalmayı düşünmediği öğrenildi.

Yöneticiler Harun için Bursaspor yönetiminin yüksek bonservis bedeli belirlemesi halinde ise B planları da hazır.

Bunun için Yeşil-Beyazlı kulübe takas teklifi sunulacak.

Önümüzdeki sezon bir çok oyuncu ile yollar ayrılacağı için de Fenerbahçe yönetimi bu işi futbolcu+para ile de bitirebileceğine inanıyor.

